Шквал огня и взрывы: Появились подробности перестрелки жителя Мытищ со спецназом

В подмосковных Мытищах полным ходом идет операция по обезвреживанию гражданина, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент, по информации РИА Новости, на месте ЧП возобновилась стрельба. Кроме того, раздались звуки взрывов.
Также стало известно, что при выполнении служебного долга пострадал сотрудник правоохранительных органов. Пуля зацепила ногу сотрудника спецназа, сообщает "Царьград". Сейчас пострадавшему уже оказана необходимая помощь.
Тем временем сам злоумышленник не планирует сдаваться. По всей видимости, преступник понимает, что за все противоправные деяния, которые он уже успел совершил, ему грозит серьезный уголовный срок.
Журналисты уже выяснили любопытные детали из биографии злоумышленника. Оказывается, он был ранее судим по ряду уголовных дел.
Когда к гражданину наведались для того, чтобы провести у него обыск, он открыл огонь по правоохранителям. Сначала стрелок удерживал в помещении людей, после чего отпустил.
Известно, что у мужчины есть ружье "Сайга" и гранаты. При штурме дома периодически раздавались взрывы.
В телеграм-каналах распространяется информация о том, что стрелок подорвал лестницу на второй этаж. Он сделал это для того, чтобы к нему было сложнее подобраться.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Разлюбил
Мне всю жизнь запрещали
лицемеры
Как отписаться?
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?