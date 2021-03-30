Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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30 марта
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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Шквал огня и взрывы: Появились подробности перестрелки жителя Мытищ со спецназом

В Мытищах слышны звуки интенсивной стрельбы и взрывов. Перестрелка спецназа с местным жителем продолжается.
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В подмосковных Мытищах полным ходом идет операция по обезвреживанию гражданина, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. На данный момент, по информации РИА Новости, на месте ЧП возобновилась стрельба. Кроме того, раздались звуки взрывов.

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Также стало известно, что при выполнении служебного долга пострадал сотрудник правоохранительных органов. Пуля зацепила ногу сотрудника спецназа, сообщает "Царьград". Сейчас пострадавшему уже оказана необходимая помощь.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Тем временем сам злоумышленник не планирует сдаваться. По всей видимости, преступник понимает, что за все противоправные деяния, которые он уже успел совершил, ему грозит серьезный уголовный срок.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Журналисты уже выяснили любопытные детали из биографии злоумышленника. Оказывается, он был ранее судим по ряду уголовных дел.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Когда к гражданину наведались для того, чтобы провести у него обыск, он открыл огонь по правоохранителям. Сначала стрелок удерживал в помещении людей, после чего отпустил.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Известно, что у мужчины есть ружье "Сайга" и гранаты. При штурме дома периодически раздавались взрывы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В телеграм-каналах распространяется информация о том, что стрелок подорвал лестницу на второй этаж. Он сделал это для того, чтобы к нему было сложнее подобраться.

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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Автор: 30 марта 2021, 18:59 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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