Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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"Ничего он за 17 лет не понял": скопинский маньяк предложил своей бывшей жертве помощь в зачатии

"Ничего он за 17 лет не понял": скопинский маньяк предложил своей бывшей жертве помощь в зачатии

Виктор Мохов, известный российской общественности как скопинский маньяк, недавно вышел на свободу после 17 лет тюрьмы. 70-летний преступник дал большое интервью, в котором вспомнил о своих малолетних жертвах и хладнокровно предложил им свои услуги для зачатия.
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В 2000 году житель города Скопина Рязанской области похитил двух несовершеннолетних девушек, спрятал их в подвал и в течение четырех лет силой удерживал в заточении. Все это время мужчина насиловал своих жертв, и одна из них по имени Елена Самохина успела даже трижды забеременеть за время плена. После освобождения из лап преступника Елена больше не рожала. Второй пленнице по имени Екатерина Мартынова во время страшного заточения каким-то образом удалось ни разу не зачать ребенка. Однако в последствии женщина все же стала матерью.

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Скопинский маньяк вышел на свободу в начале марта и вновь заинтересовался судьбой своих жертв. В беседе с Ксенией Собчак он пришел к выводу, что у Самохиной получается родить только от него.

“От меня родила и больше не рожает. Так что я не знаю… Надо мне опять заняться ею.”

Мужчина признался, что после долгого тюремного заключения у него от одного вида женщин теперь поднимается настроение, так как на зоне он видел одних мужиков. Преступника радует тот факт, что дальнейшая судьба его жертв сложилась в целом благополучно. При этом он добавил, что до сих пор испытывает нежные чувства к одной из тех женщин.

Мохов рассказал, что ему приятно повышенное внимание СМИ к его персоне. После сюжетов по телевидению даже в тюрьме он стал узнаваем. Однако многие россияне, посмотревшие интервью с преступником, посчитали, что этот человек не заслуживает даже такой популярности, а также заметили, что за 17 лет в тюрьме скопинский маньяк так ничего и не понял.

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Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 23:59 Источник: Ютуб Ксения Собчак ✓ Надежный источник

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