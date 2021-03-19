Скопинский маньяк пожаловался на заплатившую ему "копейки" Собчак

Несколько недель назад на свободу вышел Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк. Как оказалось, нашлось немало желающих взять интервью у человека, несколько лет державшего в заложниках двух девушек. Судя по данным, с ним уже успела встретиться Ксения Собчак.

На днях журналистку заметили в компании бывшего зэка в ресторане "Сахар", который находится в городе Скопино Рязанской области. Именно там в начале 2000-х и случилась жуткая история с похищением.

Теперь же в распоряжении прессы появилась информация, из которой стало известно, что Ксения Собчак проспонсировала Виктору Мохову пару месяцев безбедного существования. В телеграм-канале Mash опубликовали запись разговора со скопинским маньяком. Он подтвердил, что общался с командой журналистки.

Как оказалось, Ксения Собчак заплатила уголовнику за интервью 50 тысяч рублей, а также взяла на себя расходы по меблировке его дома – купила диван, стол и стулья. Гонораром от телеведущей Виктор Мохов остался недоволен, отметив, что эта сумма – копейки. Правда, деньги ему передала не лично журналистка, а некий мужчина по имени Лев, который работает в команде телеведущей.

"У меня карты нет, мне Лев дал 50 тысяч наличными, все", – заявил бывший заключенный.

Стоит отметить, что после кафе съемки продолжились в доме Мохова, также журналисты съездили на могилу его матери. По словам скопинского маньяка, у него есть мечта: заработать миллионы и уехать на Филиппины.

Напомним, в начале 2000-х Виктора Мохова осудили за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет продержал в подвале на участке своего дома и регулярно насиловал. Скопинский маньяк провел в тюрьме 17 лет и освободился в начале марта 2021-го.