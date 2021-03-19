Скопинский маньяк пожаловался на заплатившую ему "копейки" Собчак

На днях журналистку заметили в компании бывшего зэка в ресторане "Сахар", который находится в городе Скопино Рязанской области. Именно там в начале 2000-х и случилась жуткая история с похищением.
Теперь же в распоряжении прессы появилась информация, из которой стало известно, что Ксения Собчак проспонсировала Виктору Мохову пару месяцев безбедного существования. В телеграм-канале Mash опубликовали запись разговора со скопинским маньяком. Он подтвердил, что общался с командой журналистки.
Как оказалось, Ксения Собчак заплатила уголовнику за интервью 50 тысяч рублей, а также взяла на себя расходы по меблировке его дома – купила диван, стол и стулья. Гонораром от телеведущей Виктор Мохов остался недоволен, отметив, что эта сумма – копейки. Правда, деньги ему передала не лично журналистка, а некий мужчина по имени Лев, который работает в команде телеведущей.
"У меня карты нет, мне Лев дал 50 тысяч наличными, все", – заявил бывший заключенный.
Стоит отметить, что после кафе съемки продолжились в доме Мохова, также журналисты съездили на могилу его матери. По словам скопинского маньяка, у него есть мечта: заработать миллионы и уехать на Филиппины.
Напомним, в начале 2000-х Виктора Мохова осудили за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет продержал в подвале на участке своего дома и регулярно насиловал. Скопинский маньяк провел в тюрьме 17 лет и освободился в начале марта 2021-го.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Сила воли