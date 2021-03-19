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"Вон из профессии": Ксения Собчак вылила ушат помоем на пронырливых журналистов
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Скопинский маньяк пожаловался на заплатившую ему "копейки" Собчак

Скопинский маньяк пожаловался на заплатившую ему "копейки" Собчак

Несколько недель назад на свободу вышел Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк. Как оказалось, нашлось немало желающих взять интервью у человека, несколько лет державшего в заложниках двух девушек. Судя по данным, с ним уже успела встретиться Ксения Собчак.
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На днях журналистку заметили в компании бывшего зэка в ресторане "Сахар", который находится в городе Скопино Рязанской области. Именно там в начале 2000-х и случилась жуткая история с похищением.

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Встреча в ресторане и контракт: Собчак провела время в компании скопинского маньяка

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Теперь же в распоряжении прессы появилась информация, из которой стало известно, что Ксения Собчак проспонсировала Виктору Мохову пару месяцев безбедного существования. В телеграм-канале Mash опубликовали запись разговора со скопинским маньяком. Он подтвердил, что общался с командой журналистки.

Как оказалось, Ксения Собчак заплатила уголовнику за интервью 50 тысяч рублей, а также взяла на себя расходы по меблировке его дома – купила диван, стол и стулья. Гонораром от телеведущей Виктор Мохов остался недоволен, отметив, что эта сумма – копейки. Правда, деньги ему передала не лично журналистка, а некий мужчина по имени Лев, который работает в команде телеведущей.

"У меня карты нет, мне Лев дал 50 тысяч наличными, все", – заявил бывший заключенный.

Стоит отметить, что после кафе съемки продолжились в доме Мохова, также журналисты съездили на могилу его матери. По словам скопинского маньяка, у него есть мечта: заработать миллионы и уехать на Филиппины.

Напомним, в начале 2000-х Виктора Мохова осудили за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет продержал в подвале на участке своего дома и регулярно насиловал. Скопинский маньяк провел в тюрьме 17 лет и освободился в начале марта 2021-го.

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Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 12:45 Источник: Mash • Требует проверки
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