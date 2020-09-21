В Москве загорелся Центральный НИИ туберкулеза

В российской столице произошел серьезный инцидент. В СМИ появилась информация о том, что загорелся Центральном НИИ туберкулеза.
Людей пришлось эвакуировать из здания, передает Ura.ru. Пожар удалось оперативно потушить. На данный момент о пострадавших не сообщается, пишет RT.
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