В центре Москвы автомобиль певца Эллей сбил троих пешеходов

В центре российской столицы произошла серьезная авария. Уточняется, что Infiniti сбил трех человек.
По данным журналистов, иномарка принадлежит певцу под псевдонимом Эллей. Рэпер подтвердил, что был за рулем машины. В результате случившегося пострадавшие получили тяжелые травмы. Известно, что иномарка проскочила на красный свет, что и спровоцировало аварию, передает РИА ФАН.
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