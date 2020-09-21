В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали режиссера Алексея Попогребского

СМИ сообщают, что режиссера Алексея Попогребского увезли в больницу. Сейчас известный российский кинодеятель находится в одной из столичных больниц.
Известно, что он получил тяжелые травмы. Сейчас за жизнь Попогребского борются врачи.
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