В Москве на станции "Лермонтовский проспект" погибла женщина

В Москве случилось происшествие. Уточняется, что на станции "Лермонтовский проспект" погибла женщина.

Из-за произошедшего произошла задержка в движении поездов. Сейчас граждане могут пользоваться услугами метро на Таганско-Краснопресненской линии без затруднений, пишет Москва 24.