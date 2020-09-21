В Москве на станции "Лермонтовский проспект" погибла женщина

В Москве случилось происшествие. Уточняется, что на станции "Лермонтовский проспект" погибла женщина.
Из-за произошедшего произошла задержка в движении поездов. Сейчас граждане могут пользоваться услугами метро на Таганско-Краснопресненской линии без затруднений, пишет Москва 24.
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