Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста

В Санкт-Петербурге были найдены части тела рэп-исполнителя Энди Картрайта. По мнению следователей, музыканта расчленила жена.

Правоохранители обнаружили останки музыканта в квартире на Невском проспекте. По предварительной версии, Энди Картрайт умер от передозировки наркотиков, после чего его труп расчленила супруга.

Как сообщает издание "Фонтанка", в помещении были найдены пять пакетов, где находились части тела рэп-исполнителя. Также полицейские изъяли молоток, нож, разделочную доску и таз. Женщину задержали.

Супруга Энди Картрайта объяснила свой поступок. Она не хотела, чтобы люди узнали о бесславной смерти музыканта, и решила пустить слух, будто он бесследно исчез.

Украинский рэп-исполнитель Энди Картрайт приобрел популярность благодаря участию в баттлах. Музыкант выступал против таких артистов, как ATL, Грязный Рамирес, Млечный и Obe 1 Kanobе.

В конце июля в Санкт-Петербурге произошел похожий случай. Мужчина поссорился с супругой из-за ребенка и убил ее. После этого он расчленил тело и выбросил останки недалеко от дома. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.