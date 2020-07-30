Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста

Правоохранители обнаружили останки музыканта в квартире на Невском проспекте. По предварительной версии, Энди Картрайт умер от передозировки наркотиков, после чего его труп расчленила супруга.
Как сообщает издание "Фонтанка", в помещении были найдены пять пакетов, где находились части тела рэп-исполнителя. Также полицейские изъяли молоток, нож, разделочную доску и таз. Женщину задержали.
Супруга Энди Картрайта объяснила свой поступок. Она не хотела, чтобы люди узнали о бесславной смерти музыканта, и решила пустить слух, будто он бесследно исчез.
Украинский рэп-исполнитель Энди Картрайт приобрел популярность благодаря участию в баттлах. Музыкант выступал против таких артистов, как ATL, Грязный Рамирес, Млечный и Obe 1 Kanobе.
В конце июля в Санкт-Петербурге произошел похожий случай. Мужчина поссорился с супругой из-за ребенка и убил ее. После этого он расчленил тело и выбросил останки недалеко от дома. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Популярные темы форума
Москва или Киев?
Азербайджанцы и армяне в Москве
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Где найти нормального мужика?
Хочу вернуть мужа
Сексизм
Как зовут вашего ребенка?
Раздельный отпуск