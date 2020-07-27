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Житель Петербурга убил и расчленил свою жену

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Житель Санкт-Петербурга подозревается в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, 28-летний мужчина убил свою жену в порыве ссоры.

По данным "Экспресс газеты", злоумышленник расчленил тело супруги и выбросил останки возле дома. Мотивом совершения преступления стал развод. Партнеры спорили на тему того, с кем останется их ребенок. Кроме того, мужчина ревновал свою возлюбленную. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Автор: 27 июля 2020, 18:20 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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