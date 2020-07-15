Зверски убивший аспирантку историк Соколов пожаловался на коварных врагов

Доцент СПбГУ, историк Олег Соколов обвинил в травле давнего недруга – публициста Евгения Понасенкова. Он пытается убедить судей в том, что сам является жертвой.



Разбирательства по делу убитой аспирантки Анастасии Ещенко продолжаются. Подсудимый утверждает, что его враг косвенно виновен в трагедии со студенткой. Однако Понасенков не проходит по резонансному делу ни в качестве подозреваемого, ни как свидетель.

По словам историка Соколова, СМИ пытаются его очернить и выставить умалишенным. "Уже было сказано о зверском избиении моей бывшей жены. Все это чудовищная клевета, которая распространяется моими врагами", – заявил он.

Он уверен, что против него есть некий заговор. "Это преступная травля, которая стала причиной всех произошедших событий", – добавил подсудимый. Олег Соколов отметил, что недоброжелатели сознательно ломали его с Анастасией Ещенко жизнь. По словам историка, враги взламывали почту девушки, расписывали парадную, угрожали и обещали, что его труп будет лежать в Неве.

Отметим, вражда между историком Соколовым и Понасенковым длится давно. Конфликт произошел на профессиональной почве. Дело в том, что Евгений тоже увлекается историей наполеоновских войн и является автором ряда статей по этой теме. Соколов работу молодого коллеги не воспринимал всерьез.

Напомним, жуткое убийство молодой студентки СПбГУ произошло в ноябре прошло года. Из Мойки выловили 63-летнего доцента, историка Олега Соколова. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Как оказалось, историк убил аспирантку-любовницу, затем расчленил ее и попытался утопить в реке.

