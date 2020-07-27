В Москве из-за ливня пришлось эвакуировать дом престарелых

В российской столице произошел инцидент из-за аномального количества осадков. Уточняется, что в Москве затопило дом престарелых. Известно, что в подвале здания было большое количество скопившейся воды. Встал вопрос о безопасности находящихся там людей.
Около десяти пожилых людей пришлось эвакуировать с цокольного этажа на верхние. В результате случившегося никто не пострадал.
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