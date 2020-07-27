В Москве удалось спасти пострадавших от удара молнией мужчин

В российской столице двух мужчин ударила молния. Уточняется, что ЧП произошло в Мещерском парке.
По данным издания "Царьград", пострадавших удалось спасти благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС. Известно, что на данный момент москвичи находятся в сознании.
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