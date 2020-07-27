На юго-востоке Москвы в СИЗО произошел пожар

Днем 27 июля на юго-востоке Москвы произошел пожар. Возгорание случилось на территории СИЗО-6.
По предварительной информации, огонь охватил пекарню. Прибывшие спасатели эвакуировали около 600 человек.
Информации о пострадавших пока не поступало. Площадь пожара не уточняется.
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