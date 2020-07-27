Поступило сообщение о минировании аэропорта Шереметьево

Работникам аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании. Неизвестный отправил информацию на электронную почту.
По данному факту была проведена проверка, передает сайт "Подмосковье сегодня". При этом эвакуацию людей решили не проводить. Оказалось ли сообщение ложным, на данный момент не уточняется.
Популярные темы форума
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
папа не любит евреев
Как относитесь к старородящим?
Не до жиру
Диденко нашла нового мужа
Разница в возрасте 14 лет
Однополый брак
Москва или Киев?
интим в рабочем чате((((