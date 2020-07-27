Пять человек погибли под Волгоградом при падении автомобиля в канал

В Волгоградской области пять человек погибли в результате падения автомобиля в канал. Их личности устанавливаются.
По предварительным данным, ДТП случилось утром. В салоне машины находились три женщины и двое мужчин. Правоохранители полагают, что водитель французской иномарки не справился с управлением. Обстоятельства аварии выясняются.
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