Российский подросток прикурил от свечи в храме на камеру

В читинском кафедральном соборе Казанской Божьей Матери подросток прикурил от свечи. Происходящее записывал на камеру его знакомый.
Ролик был опубликован в Сети. На кадрах видно, как парень заходит в храм, крестится, достает сигарету и прикуривает. Видеозапись привлекла внимание местной полиции. Правоохранители начали проверку.
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