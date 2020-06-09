Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!

Жуткая трагедия, которая произошла в ноябре прошлого года с аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета Анастасией Ещенко, потрясла всю страну. Преподаватель и любовник девушки – историк Олег Соколов – жестоко расправился с ней. Мужчину поймали во время попытки выбросить останки студентки в реку.
Родные Анастасии хотят, чтобы Соколову вынесли максимально суровый приговор. Адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева заявила, что убийца глумился над телом жертвы. Однако с таким выводом не согласился Следственный комитет, поэтому суд продолжает рассматривать дело без учета этого утверждения.
Адвокат Соколова – Александр Почуев, в свою очередь, намерен показать видеозапись, на которой запечатлена ссора историка с Анастасией. Стоит отметить, что профессор полностью признает свою вину и раскаивается.
Рассматривать дело по существу принялись в Октябрьском суде Санкт-Петербурга днем 9 июня. Процесс должен был начаться еще два месяца назад, однако из-за пандемии судебное заседание несколько раз переносили.
Популярные темы форума
Зачем Путин меняет Конституцию?
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Всё таки кто тут осведомительница
Почему у Путина снизился рейтинг?
Кто такой Клава??
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Почему женщина становится страшная
Хотите жить в Европе?
Не хочу большой бюст!