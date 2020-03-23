"Это было в порыве безумия": расчленивший студентку профессор дал интервью Малахову

В новом выпуске скандальной программы на "России-1" показали эксклюзивную запись, на которой Олег Соколов пытается оправдаться за содеянное. Мужчина хочет, чтобы его не судили как убийцу в классическом смысле этого слова.

В ноябре прошлого года общественность шокировала новость о насильственной смерти молодой аспирантки Анастасии Ещенко. Расчлененную девушку нашли в реке. Подозреваемым оказался ее преподаватель и любовник – 63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Мужчину выловили из Мойки сотрудники правоохранительных органов. С собой у историка был рюкзак с отрубленными по локоть женскими руками.

Впоследствии кавалер Почетного ордена французского легиона признал вину, а экспертиза показала, что в момент убийства Соколов был вменяем. Стоит отметить, что консультанты в действиях профессора не обнаружили особой жестокости. Посмертное расчленение не посчитали надругательством над телом жертвы. В конце апреля мужчину будут судить за убийство в ходе бытовой ссоры на почве ревности.

Андрею Малахову и команде "Прямого эфира" удалось взять эксклюзивное интервью у профессора из СИЗО. Доцент просит оправдать его за содеянное. Коллеги и знакомые специалиста не могут поверить, что историк мог совершить подобное.

Родители не поддерживали Соколова в увлечении студенткой, так как девушка не терпела конкуренции. "Она очень протестовала против его детей. Дети его очень любили, хотели с ним общаться. Он говорил: "Я пошел к детям" – все, она становится просто невменяемой. Я хочу, чтобы моего сына оправдали или дали ему маленький срок, но это же нереально", – рассказала мать подсудимого. Она заявила, что они с мужем любят сына, несмотря ни на что.

Адвокат Соколова заявил, что мужчина совершил преступление, находясь под воздействием длительного психологического давления – он называет 25 факторов. Правозащитник уверен, что историка травили в течение двух лет, и это не могло не повлиять на его эмоциональное состояние, что является смягчающим обстоятельством убийства. По мнению защиты, стоит принять во внимание и искреннее раскаяние подсудимого.

Бывший студент профессора рассказал в "Прямом эфире", что преподаватель был крайне эксцентричен, не терпел критики и не умел слушать чужое мнение. Из-за этого во время лекций неоднократно возникали конфликты. "Мне кажется, в этой истории главное то, что сейчас, на протяжении уже нескольких месяцев, пытаются сместить акцент с маньяка, который убил девушку, на то, что он великий ученый, что пишет книгу – так раскаивается", – отметил молодой человек.

Журналистов программы Андрея Малахова пустили в камеру, где доцент ждет решения суда. Олег Соколов провел "экскурсию" по месту заключения и рассказал свою версию случившегося. В разговоре он акцентировал внимание на том, что является великим историком, у него сотни работ, миллионы читателей и слушателей.

"Я прошу передать мое глубокое раскаяние, слова прощения. Это невозможно. Прежде всего – перед матерью, перед родителями, перед всеми родственниками этой девушки, перед всем научным сообществом, перед моим университетом, перед моими друзьями..." – дрожащим голосом произнес Соколов. На кадрах из СИЗО мужчина плакал и оправдывался.

"Потому что то, что я совершил, это было в порыве безумия. Я совершенно сошел с ума. Я абсолютно не контролировал свои действия в этот момент. Мне все-таки 63 года, а не 20 лет. Ничего подобного в моей жизни не было и быть не могло", – давил на жалость профессор-убийца в "Прямом эфире".