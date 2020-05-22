Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

О жуткой трагедии, случившейся в прошлом году с аспиранткой Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Анастасией Ещенко, сняли документальный фильм. Картина "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона" рассказывает об убийце – доценте вуза Олеге Соколове.



Лента создана в рамках цикла "Прирожденные убийцы", повествующего о самых громких и запутанных российских преступлениях. В фильме на платформе Premier мама убитой студентки Галина Ещенко впервые высказалась о трагедии.

По словам женщины, ее дочь родилась, чтобы прийти на эту землю, в муках. "И она умирала в страшных муках", – заявила она. Мать жертвы Олега Соколова добавила, что девушка сделала в своей жизни только одну большую ошибку – встретила его на своем пути и полюбила.

В свою очередь адвокат семьи убитой Анастасии Ещенко Александра Бакшеева рассказала, что в фильме можно увидеть девушек, которые стали жертвами доцента. Она надеется, что как бы активно защита историка ни собирала положительные характеристики его личности, после фильма все увидят, кем на самом деле был Олег Соколов.

Первой жертвой преподавателя была его прежняя избранница Екатерина. К счастью, девушка осталась жива. Она хотела предупредить Настю Ещенко об опасности, но побоялась. Олег Соколов зверски избил ее 11 лет назад, ночью 29 октября.

Напомним, трагедия произошла в конце 8 ноября 2019 года. Преподаватель СПбГУ Олег Соколов расчленил 24-летнюю аспирантку, а затем пытался утопить части ее тела в реке Мойке.