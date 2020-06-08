Умер устроивший в Москве стрельбу преступник

В больнице скончался злоумышленник, устроивший стрельбу на юго-западе столицы. По данным URA.ru, он был серьезно ранен сотрудниками правоохранительных органов при задержании.
В отношении мужчины было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Накануне из окна своей квартиры он открыл огонь по прохожим. Есть версия, что подозреваемый в момент совершения преступления был в неадекватном состоянии, пишет НСН.
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