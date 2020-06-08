Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу

ЧП случилось вечером 7 июня на улице Строителей. Неадекватный мужчина совершил несколько выстрелов из окна квартиры. В результате два человека – мужчина и женщина – получили ранения.
Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. В ходе операции по задержанию злоумышленник открыл стрельбу. Один из правоохранителей пострадал.
По словам соседей, выстрелы раздавались около 20 минут. "Выстрелов было очень много. И по времени это было долго", – цитирует одного из очевидцев телеграм-канал 360tv.ru. Многие прохожие приняли громкие звуки за хлопки петард.
Как сообщает РИА Новости, нападавшего уже задержали. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Личность злоумышленника не раскрывается.
Ранее на юге Москвы возле одного из домов на Михневской улице произошла стрельба. По предварительным данным, трое мужчин сильно поссорились, в результате чего один из них достал оружие и выстрелил оппоненту в голову.
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