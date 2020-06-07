Стрельба на юге Москвы попала на видео

Днем 7 июня возле одного из домов на Михневской улице на юге Москвы произошла стрельба. Камеры наружного наблюдения сняли, как около подъезда между мужчинами вспыхивает конфликт, в ходе которого один из участников перепалки достает пистолет и стреляет оппоненту в голову. Сообщается, что выстрел был сделан из травматического оружия. На этом конфликт не прекратился, нарушитель поспешил скрыться лишь после того, как увидел приближающийся наряд полиции. Он был задержан.