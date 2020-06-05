В результате стрельбы в частном доме погибли 7 человек

В США произошло серьезное ЧП. В результате кровавой бойни в жилом доме умерли семь человек. Уточняется, что это произошло в Алабаме.
Открывший по людям огонь злоумышленник скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают полицейские. По предварительным данным, стрелков могло быть несколько.
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