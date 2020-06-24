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Происшествия

Раскрыта причина крушения Airbus в Карачи

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22 мая 2020 года на жилой район города Карачи при заходе на посадку в местный аэропорт рухнул лайнер Airbus A320 c 91 пассажиром и восьмью членами экипажа на борту. В самом самолете выжили только двое. Кроме того, пострадали восемь находившихся на земле человек. Один из них позже скончался от полученных травм.

Стала известна причина катастрофы. Виной всему оказался человеческий фактор. "И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол", – цитирует телеканал "360" министра авиации Пакистана Гулама Сарвара Хана. Летчики проигнорировали инструкции с земли, а диспетчерские службы не стали предупреждать экипаж о сближении с землей.

Автор: 24 июня 2020, 14:07 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

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