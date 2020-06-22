Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Уголовное дело по убийству аспирантки Анастасии Ещенко продолжают рассматривать в суде. В совершенном преступлении обвиняют историка Олега Соколова, который состоял в близких отношениях со своей жертвой. Согласно версии следствия, преподаватель убил и расчленил девушку.

Останки Анастасии Ещенко Олег Соколов выбросил в реку Мойка, но не все. В рюкзаке лежали руки девушки, но когда он кинул сумку в воду, то упал сам.

В ходе судебного заседания слово предоставили медику, который оказывал помощь упавшему в воду Соколову. Свидетель рассказал, что когда преподавателя осматривали, он не выпускал из рук рюкзак. Мужчина кричал: "Не подходите! Не трогайте меня!".

Но медикам все-таки удалось снять с Соколова куртку и отнять у него рюкзак. В кармане верхней одежды был найдет пистолет. Приехавшие на место полицейские начали искать в вещах мужчины его документы. А когда правоохранители полезли в рюкзак, то с ужасом обнаружили отрубленные человеческие руки.

Историк мог бы уйти от наказания, если бы медики не нашли у него пистолет. Преподаватель сам привлек к себе внимание.

"Пьяный неадекватный человек, пистолет в кармане, было ощущение, что в рюкзаке что-то не то, напомнило, как во времена застоя сотрудники мясокомбината выносили мешки с мясом", – сказал очевидец.

Следующее судебное заседание состоится 29 июня.

Напомним, недавно в Сети появилось видео, которые снял Олег Соколов во время ссоры с Анастасией Ещенко. "Уйди с дороги, отпусти меня, отпусти!", – кричала тогда девушка.