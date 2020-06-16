"Зачем ты меня бьешь?": в Сети появилось видео издевательств душегуба Соколова над Ещенко

"Уйди с дороги, отпусти меня, отпусти!" – умоляет аспирантка. Однако в ответ доцент говорит, что не собирается уходить от двери. Девушка плачет и уверяет, что больше не любит его, поэтому хочет покинуть квартиру. Как только Анастасия Ещенко пытается приблизиться к выходу, Олег Соколов отталкивает ее.
Студентка не понимает, почему мужчина применяет силу. "Зачем ты меня бьешь?!" – кричит девушка. Она пытается уверить историка в том, что теперь ненавидит его. Сцену ссоры доцент записывает на свой телефон.
Девушка в какой-то момент выбивает мобильный из рук и прорывается в выходу. Олег Соколов поднимает камеру и продолжает снимать. В конце видны кадры, как Анастасия Ещенко убегает вниз по лестнице.
Адвокат семьи погибшей назвала запись подобного ролика циничным поступком. По мнению правозащитницы, девушка вполне оправданно повышала голос на Олега Соколова. Также она отметила, что, вероятно, историк планировал использовать видео, чтобы потом объявить о своей непричастности к исчезновению студентки.
Пока неизвестно, как ролик попал в Сеть. Скопировать его не было возможность, поэтому, скорее всего, произошла утечка из материалов дела. Адвокаты сторон разбираются, кто виновен в произошедшем.
Напомним, в ноябре прошлого года россиян потрясла жестокая расправа над студенткой СПбГУ Анастасией Ещенко. Как оказалось, подозреваемым в убийстве стал ее преподаватель и по совместительству любовник Олег Соколов. Историка выловили из реки Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке. – они принадлежали аспирантке.
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