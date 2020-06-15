Появились новые подробности зверского убийства студентки историком Соколовым

Подсудимый заявил, что его адвокату стали поступать угрозы, поэтому он намерен сменить правозащитника. Теперь выступать на стороне профессора будет Сергей Лукьянов.
Впрочем, больше всего слушателей дела интересовали подробности расправы над Анастасией Ещенко. Как уже отмечалось ранее, убийство произошло на почве бытового конфликта – предположительно, девушка приревновала возлюбленного к его детям.
Не совладавший с яростью Олег Соколов выстрелил подруге в правый глаз, а затем сломал ей шею. Студентка еще подавала признаки жизни, поэтому профессор еще трижды выстрелил девушке в голову. Подсудимый заявил, что ему все понятно в обвинении.
Стоит отметить, что родители Анастасии Ещенко отказались присутствовать в зале суда. Адвокат пары зачитал их послание. Как они отметили, преступление потрясло семью, поэтому никто из них не готов контактировать с убийцей и его правозащитником.
Напомним, в ноябре прошло года Россию потрясла новость о кровожадном убийстве молодой студентки СПбГУ. Из реки Мойки выловили 63-летнего доцента Олега Соколова. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Как оказалось, историк убил аспирантку-любовницу, затем расчленил ее и попытался утопить в реке.
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