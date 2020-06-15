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Появились новые подробности зверского убийства студентки историком Соколовым

Появились новые подробности зверского убийства студентки историком Соколовым

Олег Соколов. Фото: Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org/www.globallookpress.com
В понедельник состоялось новое заседание суда по делу об убийстве Анастасии Ещенко. Напомним, она погибла в ноябре прошлого года от рук своего преподавателя-любовника Олега Соколова.
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Подсудимый заявил, что его адвокату стали поступать угрозы, поэтому он намерен сменить правозащитника. Теперь выступать на стороне профессора будет Сергей Лукьянов.

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Впрочем, больше всего слушателей дела интересовали подробности расправы над Анастасией Ещенко. Как уже отмечалось ранее, убийство произошло на почве бытового конфликта – предположительно, девушка приревновала возлюбленного к его детям.

Не совладавший с яростью Олег Соколов выстрелил подруге в правый глаз, а затем сломал ей шею. Студентка еще подавала признаки жизни, поэтому профессор еще трижды выстрелил девушке в голову. Подсудимый заявил, что ему все понятно в обвинении.

Стоит отметить, что родители Анастасии Ещенко отказались присутствовать в зале суда. Адвокат пары зачитал их послание. Как они отметили, преступление потрясло семью, поэтому никто из них не готов контактировать с убийцей и его правозащитником.

Напомним, в ноябре прошло года Россию потрясла новость о кровожадном убийстве молодой студентки СПбГУ. Из реки Мойки выловили 63-летнего доцента Олега Соколова. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Как оказалось, историк убил аспирантку-любовницу, затем расчленил ее и попытался утопить в реке.

Автор: 15 июня 2020, 17:18 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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