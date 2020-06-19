Ранен человек: украинская армия обстреляла Горловку

Ранним утром 19 июня Вооруженные силы Украины нанесли мощный артиллерийский удар по городу Горловке в Донецкой области, передает "Царьград". Ранен один человек.
Кроме того, серьезно повреждена насосная станция водного канала Северский Донец – Донбасс. Она играет ключевую роль в водоснабжении региона. От нее зависит как ДНР, так и подконтрольная киевским силовикам территория области.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Заголовки публикаций СМИ в инете
Зачем парад победы?
Ефремов - наркоман!!!
Скоро нас оцифруют
Вы из какого города?
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Вот и открылась правда!