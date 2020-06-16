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Происшествия

Ополчение Донбасса уничтожило огневые точки ВСУ

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Днем 15 июня бойцы 24-й бригады Вооруженных сил Украины из 120-миллиметровых минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли населенный пункт Калиновка в Луганской народной республике. Также они открыли огонь по селу Лозовое.

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Один боец народной милиции ЛНР получил ранения средней степени тяжести. Ему была оказана помощь. Ответным огнем ополчение Донбасса сровняло позицию подконтрольных Киеву силовиков с землей, передает "Царьград". Один украинский солдат погиб, еще один пострадал.

Автор: 16 июня 2020, 12:43 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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