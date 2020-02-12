Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья

По словам зоозащитников, пенсионер издевался над четвероногими друзьями и даже организовал собственный бизнес. Он убивал собак, после чего продавал их трупы по частям владельцам кафе.
"Схема такая: маргинальные личности привозят ему собак. Он их покупает. Разделывает на мясо и продает мясо уже в местные кафе", – поведала зоозащитница Катерина Велес.
Тем временем, Ким свою вину не признает. Он утверждает, что ему действительно неоднократно приводили животных. Но он не превращал их в трупы, а якобы откармливает и пристраивает в добрые руки.
Недалеко от дома Николая, на участке которого и расположился концлагерь, наши трупы трех собак. По предварительным данным, животные умерли не своей смертью, сообщает "ТВЦентр".
Происходящее привлекло внимание правоохранительных органов. Полиция ведет расследование. На Кима уже заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Согласно новому закону, ему грозит до трех лет лишения свободы.
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