Умер заслуженный артист и солист оперы Большого театра Анатолий Бабыкин

Сегодня театральное сообщество было потрясено новостью о кончине проставленной персоны. Сообщается, что скончался заслуженный артист России Анатолий Бабыкин.
Уточняется, что Бабыкину было 76 лет. На данный момент пресса не располагает данными о том, что послужило причиной ухода знаменитости из жизни. Дата и место прощания с деятелем искусства будут объявлены позже.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Швондер и Людка
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога
почему женщины не стареют красиво
русские мужчины не самые красивые
изменой за измену
А у вас жены дома убираются?
Моя жизнь кончена...
Вопрос к гражданам Белоруссии