В Харьковской области на газоперерабатывающей станции прогремел взрыв

На Украине было зафиксировано ЧП. Уточняется, что в Харьковской области прогремел взрыв. Это произошло на газоперерабатывающей станции.
В результате случившегося погибли несколько граждан. Экспертам предстоит выяснить, что послужило причиной происшествия, передает RT.
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