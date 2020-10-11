В Минске протестующих разогнали гранатами

Власть в Белоруссии в очередной раз жестко отреагировала на несанкционированную акцию протеста в центре Минска. В отношении собравшихся людей правоохранительные органы применили водометы и светошумовые гранаты. Сообщается о задержании участников митинга.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Жена разрешила завести любовницу
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Эмин поддержал Азербайджан
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Турция хочет захватить Израиль!
Кегельщина
Новый подарок дедушке Путлеру
бойкот Лионе
Сколько Лион сбились со чету