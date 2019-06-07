МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Днем 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу столицы задержали 36-летнего жителя города, в рюкзаке которого во время досмотра было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. Сообщается, что им оказался журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов.

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