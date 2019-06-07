МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками
Иван Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. На официальном сайте Главного управления МВД России по Москве сообщается, что при себе у него было около четырех граммов метилэфедрона.
По месту проживания задержанного было обнаружено три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы, передает пресс-служба столичного управления МВД. В отношении журналиста "Медузы" было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".
На официальном сайте ГУ МВД по Москве также были опубликованы фотографии нарколаборатории. В ряде Telegram-каналов появилась информация, что снимки с оборудованием для производства наркотиков были сделаны в другом месте. В пресс-службе столичного управления МВД подчеркнули, что снимок с паспортом был сделан в квартире журналиста.
"Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный", – заявили в ведомстве.
Журналисты поинтересовались у генерального прокурора Юрия Чайки, возьмет ли Генпрокуратура дело журналиста "Медузы" на свой контроль. Чайка отметил, что впервые слышит об этом, однако подчеркнул, что вверенное ему ведомство берет под контроль все дела.
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову с просьбой взять рассмотрение этого дела под личный контроль, рассказала пресс-секретарь столичного градоначальника Гульнара Пенькова. Он попросил разобраться во всем максимально объективно.
Ожидается, что вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Голунова будет рассмотрен в Никулинском суде Москвы 7 июня, передает ТАСС. С ходатайством обратится следователь московской полиции.
У актера резко упало давление
Артистке потребовалась помощь медиков
Модный эксперт высказал свое мнение
Гость вытащил Примадонну прямо из постели
Популярные темы форума
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Мастурбирую во время секса
Хочу замуж
Хочу уехать из России.
Закрутила роман с турком, я замужем
Оральный секс
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Можно ли убежать от темного прошлого?
Вещи из секондхенда
В каком возрасте мужик взрослеет?
Должна ли я содержать мать?
Подруга увела моего мужа.
Сделать аборт в тайне от мужа
марина рыгает на уроках и мешает мне
Должен отслужить в армии
Хочет секс даже когда болею
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Прямолинейнвая подруга
Зачем скрывать своих детей?
Мужчина меня не уважает
Можно ли завидовать сестре родной?
Двойная фамилия. Да или нет?
Разведенка с прицепом
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Не обрадовался подарку
Как побороть лень?