Свободу Ивану Голунову

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Его заподозрили в хранении и попытке сбыта наркотиков. В этот же день в его квартире был проведен обыск. Сотрудники полиции сообщили, что у Голунова обнаружили мефедрон и кокаин.

Сам Голунов утверждает, что никогда не употреблял наркотики и не занимался их распространением. Такого же мнения придерживаются все, кто его знает.

Многие представители журналистского сообщества, общественные деятели и правозащитники убеждены, что уголовное дело в отношении Голунова было сфабриковано: предположительно, наркотики подкинули. На это указывают и результаты медицинских анализов, и показания задержанного, и многочисленные ляпы сотрудников МВД, которые вскрылись в ходе гражданского расследования. Например, в полиции "по ошибке" выдали фотографии лаборатории по производству наркотиков за снимки, сделанные в квартире журналиста.

"Дни.ру" присоединяются к протесту против задержания Голунова. Мы считаем, что он мог пострадать из-за своей профессиональной деятельности – многочисленных расследований о коррупции в рядах российских чиновников.

Ниже приведем список некоторых любопытных материалов Голунова. Вы можете помочь освободить журналиста, если отправите запрос в правоохранительные органы. Следите за последними новостями о расследовании в сюжете "Дни.ру".