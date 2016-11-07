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Свободу Ивану Голунову

Иван Голунов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Его заподозрили в хранении и попытке сбыта наркотиков. В этот же день в его квартире был проведен обыск. Сотрудники полиции сообщили, что у Голунова обнаружили мефедрон и кокаин. 

Сам Голунов утверждает, что никогда не употреблял наркотики и не занимался их распространением. Такого же мнения придерживаются все, кто его знает.

Многие представители журналистского сообщества, общественные деятели и правозащитники убеждены, что уголовное дело в отношении Голунова было сфабриковано: предположительно, наркотики подкинули. На это указывают и результаты медицинских анализов, и показания задержанного, и многочисленные ляпы сотрудников МВД, которые вскрылись в ходе гражданского расследования. Например, в полиции "по ошибке" выдали фотографии лаборатории по производству наркотиков за снимки, сделанные в квартире журналиста.

"Дни.ру" присоединяются к протесту против задержания Голунова. Мы считаем, что он мог пострадать из-за своей профессиональной деятельности – многочисленных расследований о коррупции в рядах российских чиновников.

Ниже приведем список некоторых любопытных материалов Голунова. Вы можете помочь освободить журналиста, если отправите запрос в правоохранительные органы. Следите за последними новостями о расследовании в сюжете "Дни.ру".

"На кладбище много свободных мест": Собчак узнала о кошмарных угрозах Голунову

"На кладбище много свободных мест": Собчак узнала о кошмарных угрозах Голунову
Теледиве удалось первой взять интервью у Ивана Голунова. Ксения Собчак побывала в квартире журналиста, где не так давно проходил обыск.   Голунов рассказал, что был поражен, узнав о поддержке коллег и просто неравнодушных обывателей.

Победа: россияне в восторге от освобождения Ивана Голунова

Победа: россияне в восторге от освобождения Ивана Голунова
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил с заявлением о прекращении уголовного преследование журналиста Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Российская общественность приняла эту новость с восторгом. Решение о прекращении уголовного дела в отношении Ивана Голунова поддержали в Совете по правам человека при президенте России.

Иван Голунов впервые высказался после освобождения

Иван Голунов впервые высказался после освобождения
Журналисты взяли интервью у журналиста Ивана Голунова после его освобождения из-под домашнего ареста.

Власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня

Власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня
Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Она состоится 16 июня на проспекте Академика Сахарова.  С просьбой провести на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 16 июня массовое мероприятие в форме митинга численностью до 20 тысяч человек к правительству Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, передает "Интерфакс".

Глава МВД Колокольцев освободил журналиста Голунова и заявил Путину об увольнении

Глава МВД Колокольцев освободил журналиста Голунова и заявил Путину об увольнении
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил с важным заявлением. Он сообщил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено. Это произошло в связи с недоказанностью вины расследователя. Более того, Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении высокопоставленных сотрудников полиции, которые занимались резонансным делом.  Журналист "Медузы" Иван Голунов больше не является фигурантом уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Журналиста издания "Невские новости" уволили за поддержку Ивана Голунова

Журналиста издания "Невские новости" уволили за поддержку Ивана Голунова
Издание "Невские новости" расторгло договор с одним из своих сотрудников после того, как тот высказался в поддержку Ивана Голунова.

Генпрокурор Чайка пообещал проконтролировать дело журналиста Голунова

Генпрокурор Чайка пообещал проконтролировать дело журналиста Голунова
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой.

Стали известны промежуточные результаты экспертизы по делу журналиста Голунова

Стали известны промежуточные результаты экспертизы по делу журналиста Голунова
Специалисты не обнаружили отпечатков пальцев корреспондента "Медузы" Ивана Голунова на предметах, изъятых полицейскими во время обыска квартиры.

Ефремов отправил полицейских гореть в аду

Ефремов отправил причастных к делу Голунова полицейских гореть в аду
Артиста Михаила Ефремова часто критикуют за провокационные высказывания о Крыме и России в целом. Однако на этот раз многие оказались с ним солидарны. "Заслуженный артист России Михаил Ефремов пожелал милиционерам (это он так по старинке полицейских называет), которые забрали Ивана Голунова – гореть в аду.

Лебезящая Собчак и ползающая Лолита получили плевок в лицо из-за Голунова

Солнцев врезал Собчак и Лолите из-за дела Голунова
Рустама Солнцева долгое время уговаривали сделать большой обзор на премию МУЗ-ТВ. Следящие за творчеством шоумена знают, что ему уж точно было, что сказать о мероприятии и присутствующих там звездах. Однако Солнцев высказался на тему более важную и актуальную.  Рустаму Солнцеву стало жалко времени, потраченного на просмотр премии МУЗ-ТВ.

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