Москвичка бросила ребенка в торговом центре ради наркотиков

В одном из столичных торговых центров на Лобненской улице 34-летняя женщина оставила шестилетнего ребенка в игровой комнате и не вернулась, передает телеканал "360". Через семь часов сотрудники центра связались с дамой, но та заявила, что они могут оставить малыша себе, и перестала брать трубку.
Позже горе-мать была задержана полицейскими. Как рассказали в столичном главке МВД, она находилась под действием наркотиков.
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