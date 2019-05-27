Москвичка бросила ребенка в торговом центре ради наркотиков

В одном из столичных торговых центров на Лобненской улице 34-летняя женщина оставила шестилетнего ребенка в игровой комнате и не вернулась, передает телеканал "360". Через семь часов сотрудники центра связались с дамой, но та заявила, что они могут оставить малыша себе, и перестала брать трубку.

Позже горе-мать была задержана полицейскими. Как рассказали в столичном главке МВД, она находилась под действием наркотиков.



