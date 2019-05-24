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Происшествия

Покой Сергея Жукова нарушила жуткая поножовщина

Сергей Жуков. Фото: www.globallookpress.com
Популярный певец 90-х Сергей Жуков – занятой человек. Помимо творческой деятельности, он уделяет много внимания собственному заведению, полюбившемуся москвичам. Покой артиста нарушило поистине жуткое зрелище. 
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Пресса сообщает, что в баре Сергея Жукова на Тверской улице в Москве произошла драка с поножовщиной. В результате потасовки был ранен посетитель заведения.

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Другими подробностями журналисты пока не располагают. По факту случившегося проводится проверка, отмечает РЕН ТВ.

Можно предположить, что ЧП прибавит хлопот артисту. Подобного рода шумиха ему точно не нужна. 

Ранее солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков выступил против цензуры. Комментируя предложение певца Димы Билана, он предложил свой вариант решения проблемы "треша" на российской эстраде.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По словам звезды, надо ввести возрастной ценз. Слушателей следует предупреждать о содержании произведения, и пусть они сами решают, наслаждаться ли композицией, считает Сергей Жуков.

"Я против любой цензуры. Скорее больше за контроль по возрастному цензу, как это делается во всех цивилизованных странах. Ну и обязательно ставить, если есть какие-то матные слова, специальный значок "ненормативная лексика". И все. А дальше уже люди должны сами выбирать и решать, что им можно, а что нельзя", – приводит мнение солиста группы "Руки вверх!" Life.

24 мая 2019, 08:15
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