Секта Жукова из "Руки вверх!" вызвала оторопь

Сергей Жуков опубликовал тизер музыкального клипа. Новое детище группы "Руки Верх!" "Слэмятся пацаны" обещает взорвать Интернет.

В личном микроблоге Сергей опубликовав короткую видеозапись. Жуков предстает перед зрителями в роли лидера тоталитарной секты. Паства окружает его, целует кисти и внимает каждому слову.

Вместе с лидером группы "Руки Вверх!" в ролике появились Александр Гудков и Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич. Звезды сыграли помощников, которые собирают пожертвования. Однако в конце выяснилось, что персонаж Ильича полицейский под прикрытием.

Отметим, что трек "Слэмятся пацаны" отсылает нас в 90-е годы. А припев повторяет слова другой песни группы "Руки Вверх!" "Ну где же вы, девчонки". Полная версия клипа доступна на сайте YouTube.

Фолловера Сергея Жукова пришли в восторг от нового клипа исполнителя. Поклонники не жалели комплиментов создателям. По их мнению, лидеру "Руки Вверх!" удалось их удивить. К слову, были и те, у кого новый ролик вызвал оторопь.

"Меня тащит эта музыка. Жуков forever🙈😈💣🔥⚡ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Здорово!посмотрела от души и посмеялась😀😀😀", "Это вообще легально?! Быть такими классными!!!!🙌😍 Эта самая неожиданно-крутая коллаборация!!!! Гудок ван лав! ❤Литтл Биг – 🔥 и пламя! Ну а Вы, Вы – это легенда и история (для меня длиною в жизнь 💙)", "Серега Жуков и Руки Вверх это как секта!Раз попал туда, услышал, и значит навсегда остался!" – писали в комментариях восторженные поклонники "Руки Вверх!"