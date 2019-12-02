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Происшествия

Мотоциклист упал во время выступления в подмосковном цирке

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В Сергиевом Посаде артист цирка упал во время выступления. Видеозапись инцидента появилась в Сети.

В ролике можно увидеть, как мотоциклист выполняет сложный трюк внутри металлической клетки в форме шара. В какой-то момент он сильно разгоняется, теряет управление и падает вниз, сообщает Life.ru.

Артиста экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего многочисленные ушибы и травму головы, передает РЕН ТВ. 

Автор: 2 декабря 2019, 16:18

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