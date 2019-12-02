Мотоциклист упал во время выступления в подмосковном цирке

В Сергиевом Посаде артист цирка упал во время выступления. Видеозапись инцидента появилась в Сети.
В ролике можно увидеть, как мотоциклист выполняет сложный трюк внутри металлической клетки в форме шара. В какой-то момент он сильно разгоняется, теряет управление и падает вниз, сообщает Life.ru.
Артиста экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего многочисленные ушибы и травму головы, передает РЕН ТВ.
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