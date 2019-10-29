Актер из сериала "Мент в законе" обокрал салон сотовой связи

Актер Василий Шендаров, прославившийся благодаря роли в сериале "Мент в законе", совершил дерзкую кражу в подмосковном городе Голицыно. Злоумышленник унес полмиллиона рублей из сейфа в офисе салона сотовой связи, куда он ранее устроился на работу, передает РЕН ТВ.
Правонарушителя задержали полицейские. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", Василий Шендаров признал вину.
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