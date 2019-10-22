В Москве народная артистка оказалась заблокирована в собственной квартире

В центре Москвы народная артистка СССР Лилия Юдина оказалась заблокирована в своей квартире. По данным телеграм-канала "112", заклинило входную дверь.
На помощь 90-летней Лилии подоспели сотрудники МЧС. Они вскрыли дверь. Артистка не пострадала.
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