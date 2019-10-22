В Москве скончалась дочь посла Ирана

Наследница посла Ирана Мехди Санаи скончалась в Москве в возрасте 28 лет. Причиной смерти Арефех Санаи стал сердечный приступ, сообщает РБК со ссылкой на источник в посольстве.
Мехди Санаи занимает пост представителя Ирана в России с 2013 года. Ранее он работал на различных должностях в посольствах Казахстана и России, передает "Царьград".
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