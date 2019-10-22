На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф с золотом

В Красноярском крае спасатели обнаружили сейф на месте прорыва пяти дамб. Внутри металлического ящика нашли 18 килограммов золота, передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
"Обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами – предположительно, с золотом", – говорится в официальном сообщении. В пресс-службе ведомства отметили, что будут настаивать на наложении ареста на золото для возмещения исковых требований потерпевших, сообщает RT.
Накануне появилась информация о том, что число жертв в результате прорыва дамб под Красноярском выросло до 17. До этого СМИ писали о 15 погибших. Тела еще двух пропавших без вести были найдены в зоне затопления, передает телеканал "360".
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