Под Москвой пенсионера обманули на 100 тысяч рублей

В Королеве пожилой мужчина нарвался на мошенницу. Злоумышленницу задержали и отправили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Как установили следователи, пенсионер попросил прохожую показать ему, как добраться до ближайшей стоматологии. Женщина представилась соцработником и предложила записаться к ее родственнику, который якобы качественно и дешево лечит зубы.
После этого пожилой мужчина забрал из банка 100 тысяч рублей и передал их спутнице. Мошенница пересчитала деньги и вернула ему фальшивые купюры – билеты "Банка приколов". Пенсионер обнаружил подмену дома и обратился в полицию, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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