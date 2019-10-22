Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол подал сигнал бедствия в районе западного побережья Норвегии. На борту находятся 33 человека, передает Центральное управление службы спасения Норвегии.
"Остановка двигателя. В этой зоне шторм", – приводит официальное сообщение ТАСС. На место происшествия выдвинулись спасательные катера. Сообщается, что экипажу удалось частично запустить двигатели.
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