В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил четверых человек

В деревне Дудкино в Новой Москве злоумышленник напал с ножом на шестерых человек. Подозреваемый задержан и передан следователям, сообщает ТАСС.
По предварительной информации, местный житель пришел к приятелям, чтобы попросить денег в долг. Получив отказ, мужчина набросился на них с ножом. Двое скончались, четверых доставили в больницу, уточняет РИА ФАН.
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