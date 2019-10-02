В Подмосковье грузовик сбил крокодила

В селе Тарковская в Московской области произошло необычное ДТП, закончившееся трагедией. Грузовик сбил на трассе крокодила, передает Telegram-канал Mash, публикуя фото мертвой рептилии.
По словам водителя, крокодил резко выбежал на проезжую часть, мужчина не успел затормозить. Откуда в Подмосковье взялся редкий гость для российской фауны – выясняется. Пока официальные ведомства никак не прокомментировали информацию.
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