Москвичку заподозрили в зверском избиении дочери

Жительницу Москвы подозревают в жестоком избиении собственной 14-летней дочери. Девочка рассказала, что мама побила ее из-за опоздания на час, передает RenTV.
Подросток утверждает, что мать била ее ногами и "ложкой" для обуви. В какой-то момент девочке удалось вырваться и сбежать на улицу. Там она встретила маму одного из одноклассников, которая отвела ее в школу. На девочки были заметны кровоподтеки и синяки.
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