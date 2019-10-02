В Москве арестован замдиректора "Аэрофлота"

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова. Он обвиняется в хищениях, передает RT.
Следствие полагает, что в 2016—2017 годах Александров, действуя в составе организованной группы, подписал четыре контракта с адвокатской коллегией "Консорс". "Аэрофлот" должен был, согласно этим документам, оплатить якобы юридическую помощь в размере 250 млн рублей, но средства были похищены.
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