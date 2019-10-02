Подробности нападения "меченосца" на училище в Финляндии

Неизвестный напал на финский колледж с мечом 1 октября. Сегодня стало известно, что результате атаки погибла уроженка Украины, пишут "Невские новости" со ссылкой на посольство Украины в Финляндии.
Уточняется, что атака была совершена в портовом городе Куопио. Неизвестный ворвался на территорию учебного заведения, которое расположено в здании торгового центра Herman в Куопио. Мужчина начал размахивать мечом, задевая всех подряд. В результате десять человек пострадали и одна погибла.
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